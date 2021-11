PS quer ouvir 16 entidades para revogar cartão do adepto – por escrito até dia 19

Será um trabalho hercúleo o do final desta semana dos deputados envolvidos no processo legislativo de revogação do cartão do adepto: a lista de entidades a ouvir foi sucessivamente engrossando com as propostas dos partidos até chegar à dúzia e meia. Agora, o PS abdica de dois governantes que colocara numa lista de 16 nomes – o secretário de Estado da Juventude e Desporto e o ministro da Administração Interna – e admite que as entidades possam pronunciar-se apenas por escrito até dia 19 (sexta-feira).