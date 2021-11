Ministro deverá falar sobre Operação Miríade à porta aberta

Em reunião ordinária da comissão parlamentar da Defesa Nacional, ao princípio da tarde desta terça-feira, os deputados vão aprovar os requerimentos para a audição do ministro da Defesa Nacional, decidir o calendário e os termos da audição sobre a Operação Miríade, que levou ao desmantelamento pela PJ de uma rede de militares e civis acusados de tráfego de diamantes, ouro e droga a partir da República Centro-Africana e de branqueamento de capitais. Os militares e ex-militares portugueses estavam naquele país africano ao abrigo de Uma Força Nacional Destacada (FND) lançada no terreno em 2017 no âmbito de uma acção das Nações Unidas.