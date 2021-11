Flexibilidade: eis o que os trabalhadores procuram

O mercado de trabalho é, cada vez mais, global. Os modelos de trabalho são cada vez mais versáteis. As linhas de separação entre a vida pessoal e a vida profissional estão a ser, finalmente, democratizadas. Trabalhar deixa de ser sinónimo de “cumprir horário” mas sim de “completar missões” e, com alguma esperança para muitos de nós, deixa de ser “um mal necessário”, mas sim uma dimensão da nossa vida que nos realiza sem nos limitar noutras dimensões. Trabalho remoto, horário flexível, maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional mais do que benefícios são prerrogativas que vieram ganhar um peso decisivo na hora de escolhermos para onde vamos e onde ficamos.

É certo que tanto a nível pessoal como a nível das organizações haverá quem, por natureza, valorize mais modelos de trabalho remoto, de trabalho flexível ou de trabalho presencial, com um horário definido à priori ou com facilidade para escolher o seu próprio horário. Mas os modelos de trabalho talvez não passem tanto pelo “número-de-dias-onde”, mas mais pela flexibilidade que cada modelo nos permite ter e, acima de tudo, pela confiança e responsabilização que essa flexibilidade materializa. Os modelos de trabalho passam a ser um espelho da empresa, que reflecte a sua cultura e a sua visão.

No presente, e cada vez mais no futuro, as empresas (na extensão do que a sua operação permita) devem estar preparadas para responder à questão sobre qual a flexibilidade que estão a oferecer aos seus colaboradores. A pergunta está no speed dial do talento que se motiva pela autonomia, não se conforma com respostas vagas nem acomoda grandes desajustes ao que definiu por longos horizontes temporais.

Há um certo orgulho de conquista de um espaço que se sente que foi sempre nosso por direito e que parece impensável voltar a comprometer. Esse espaço pode variar de pessoa para pessoa mas existe, deve ser tido em consideração e deve ser trabalhado em conjunto de forma a trazer o melhor resultado para o colaborador, as equipas e a empresa.

Este “espaço” não deve ser visto de forma extremamente categorizada para não incorrer no erro de interpretações erradas, de análises precipitadas e de desencontros desnecessários entre empresas e talento. Este “espaço” pode ter imperativos temporais (“quando e quanto tempo vou”), físicos (“onde estou”) e até processuais (“o que faço a cada momento”) e trazê-los para cima da mesa é uma oportunidade de dialogar e de se rever o que é importante a cada momento. E este “espaço” também pode ser desafiado. O velho caso da luta por uma laranja que no final se resolve com agrado para ambas as partes com a casca para um lado e a polpa para o outro.

Os horários deixam de existir? Talvez, em muitos casos, se reinventem e se fale mais em objectivos a atingir e no grau de trabalho assíncrono que cada realidade comporta.

Os escritórios deixam de existir? Provavelmente, e na maioria dos casos, não. Mas devem transformar-se em pontos de encontro, de partilha, de experiência, de criação de relação e de colaboração.

O trabalho presencial torna-se obsoleto? Não, torna-se precioso. Deve ser utilizado da melhor forma, com propósito, com preparação, com objectivos, com produtividade e com percepção de valor acrescentado para todas as partes envolvidas.

Cabe ao talento e às empresas conhecer e dar a conhecer o seu “espaço”, a sua flexibilidade, para construir histórias felizes, sustentáveis e duradouras de atracção e retenção de talento.