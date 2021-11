Reformar Portugal

Não podia estar mais de acordo com João Miguel Tavares (Público de 11.11.2021) quando diz: “O PSD, como maior partido da oposição, tem de propor: um programa de governo profundamente reformista, capaz de mobilizar as pessoas – e depois acreditar que os portugueses perceberam as razões da falência da geringonça, e começam a perceber que sem reformas estruturais estamos condenados a ser o carro-vassoura da Europa.”

Portugal precisa de reformas estruturais (na justiça, na educação, no Estado social, na saúde, no sistema fiscal, no sistema eleitoral, etc., etc.) como de pão para a boca. Temos de sair desta estagnação económica em que nos encontramos há anos. A Irlanda, que há poucos anos estava no mesmo patamar económico que nós, entretanto ultrapassou-nos como um Ferrari ultrapassa um Fiat 500 (o salário mínimo na Irlanda é hoje de €1.656,20).

Todos nós queremos um país desenvolvido, europeu, com bons salários e um Estado social forte. Isso só é possível se se implementarem as reformas absolutamente necessárias para atrair o investimento produtivo e que permitam e incentivem a criação de riqueza.

Distribuir riqueza que não se cria, que é o que se tem feito em Portugal nos últimos vinte anos, é a receita para o empobrecimento generalizado. É o chamado “nivelar por baixo”. O Estado não tem aptidão para criar riqueza, antes pelo contrário. Essa tarefa cabe às empresas, à iniciativa privada. Ao Estado cabe propiciar as condições para que essa riqueza possa ser criada.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

O canário

João Miguel Tavares (JMT) na sua crónica de 11/11 leva-se muito a sério, e considera-se o canário da mina que alerta o povo e os políticos sobre o que vai correr mal. Mas tal como os diferentes comentadores, outros canários, que escrevem ou aparecem na televisão ficam muito satisfeitos com denunciar este ou aquele caso ou situação, mas dizer qual a alternativa ou solução ficam-se pelas generalidades.

Emendar o caminho, fazer reformas estruturais, o quer que isso seja. Não dizem. Aliás eu percebo o que é que o JMT gostaria, nada a opor, se ele me dissesse mesmo. O que é “um governo profundamente reformista”?

O que são reformas estruturais: Alterar as leis de trabalho, em que sentido? Reformar a Justiça, como? O SNS parte público e aberto a privados? Investimentos onde? Privatizações, como? Alterar a Constituição em que sentido? Impostos, onde regular ou mexer? Funcionalismo público, mais ou menos? Estado mais pequeno e só regulador ou maior e activo?

O que possivelmente eu e muitos dos leitores que lêem os jornais e vêem os inúteis comentadores que enxameiam os canais televisivos era só isto quando falam de reformas para o país: segundo eles a sua proposta era, concretamente, detalhadamente, esta e não o que foi feito.

JMT não tem a certeza de tudo o que é preciso fazer no país e não tem a energia para implementar outras medidas, então, por favor, para que serve um comentador?

Talvez seja ingénuo, mas como lhe disseram alguns leitores “Ok, percebi a sua crítica, mas qual é a solução?”.

Bem sei que, tal como JMT diz, o ofício de primeiro-ministro ou presidente é difícil, fácil é o do colunista. Insinua, critica à esquerda e à direita, quer fazer-se de oráculo do povinho (qual) e está feita a coluna.«

Heitor Ribeiro, Queluz de Baixo

Sondagens, valem o que valem…

...mas as do Expresso-SIC desta semana dão que pensar. Na intenção de voto para as próximas Legislativas, se estas fossem hoje, teríamos: PS 40%, PSD 26%, Chega 10%, CDU 6%, BE 5%, PAN 2%, I-Liberal 2%, CDS 1%, outros partidos 2%.

No meu ponto de vista, como mero cidadão comum, e não analista político – um pequeno e breve comentário: 1. O Partido Socialista, mais uma vez, não consegue a Maioria Absoluta, e o seu líder, António Costa, atingiu o nível mais baixo de popularidade. 2. Custa a acreditar, mas é na realidade surpreendente o Chega obter a terceira posição (10%), ultrapassando a CDU e o BE. Os restantes resultados, já esperados, não vale a pena comentá-los. Apenas o CDS (com 1%), se as teimosias internas não acabarem, a sua Sede, no Largo do Caldas, ficará para alugar.

Finalizo este texto de opinião, alertando o PSD, e os seus “sócios, Rio & Rangel, Lda”, para acordarem... e deixarem-se de guerrilhas... pois o Chega não sabemos até que ponto chegará... É que as eleições são já no próximo dia 30 de Janeiro e, em política, o que hoje é uma coisa, amanhã é outra, tudo pode mudar!

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa