Que seria de nós sem os detalhes?

“Continua no próximo episódio.” Quem cresceu a ver séries de televisão dos anos 1970 e 1980 lembra-se destas quatro palavras, e da angústia de ter de aguardar uma semana pela conclusão da história. Na última Fugas, o Miguel Esteves Cardoso fez-nos uma maldade desse género, a nós que já não estamos habituados a esperar um minuto que seja por episódios seguintes. Se na semana passada a receita de uma apple pie de legado deixou para depois a explicação sobre o custard cream que a finaliza à mesa, esta semana chega a conclusão da trama, com uma reviravolta que ninguém esperava: “Há todo um fingimento de separação na culinária, movido por interesses comerciais e por nacionalismos gustativos, que nos impede de ver a simplicidade que está por trás de tudo.” Vale a pena ler.

É um pormenor? Claro que sim. Um detalhe, uma insignificância. Mas são essas miudezas que dão cor às grandes paisagens – literais e metafóricas – que fazem a Fugas. Repare-se na reportagem da Alexandra Prado Coelho sobre a Arménia. Está lá a monumentalidade, a história mais velha do que a nossa história e aquela classe de paisagem a que se poderia chamar “de cortar a respiração”, se o chavão ainda colasse. Mas é na descrição dos chapéus dos seus interlocutores, na textura do pão ázimo lavash ou no rabiscado do alfabeto arménio que a Alexandra nos prende ao lugar e nos deixa com um gosto de quase lá termos estado. Pormenores, nem mais.

É nesses pormenores que, por vezes, se encontra a malha que ajuda contar uma história. Ou o proverbial fio da meada. Se os primos João, Ricardo e Tiago tivessem deixado os seus anos de raids pelas serras portuguesas no passado, se tivessem remetido para nota de rodapé a hospitalidade que encontravam em aldeias serranas quando se perdiam do caminho, talvez não se tivessem lembrado de criar o Projeto Serra, uma marca de roupa que homenageia as montanhas portuguesas. Nas peças que produzem imperam os benditos detalhes, como emblemas de autenticidade. O Luís Octávio Costa conta tudo aqui.

Falar de detalhes para descrever hotéis já se tornou lugar-comum, é certo, mas o que fazer se a luva serve? A Bárbara Wong dormiu no novo Lumen – de seu nome completo, Lumen Hotel & The Lisbon Light Show – e conta diversos aspectos da estada, mas é um elemento não-essencial que dá cor aos quartos, às áreas comuns, ao pátio com vista para um espectáculo diário de videomapping: luz. A tal luz de Lisboa, que não nos cansamos de apregoar a quem nos visita pela primeira vez.

A Carla B. Ribeiro conduziu o Model Y, o novo familiar da Tesla – que traz um detalhe alfabético à conversa, se lermos com atenção. O Pedro Garcias escreve sobre uma possível venda milionária no Douro, mas sublinha uma ideia de fundo: é preciso o palmo de vinha ser valorizado para se valorizar o vinho e o trabalho que ele envolve. E vice-versa. E o Edgardo Pacheco senta-se à mesa para uma prova de várias “colheitas” de bacalhau para tentar perceber se, como nos vinhos, o ano importa. E se isso é um mero detalhe, vamos ali e já voltamos. Aqui nos encontramos no próximo sábado, já com a Sandra Costa de regresso. Boas fugas!

