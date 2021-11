Reino Unido aumenta o nível de risco de ataque terrorista para “grave”

Atentado fracassado de domingo em Liverpool é o segundo no espaço de um mês e levaram as autoridades a pensar que é altamente provável que haja novos atentados.

As autoridades britânicas colocaram esta segunda-feira o Reino Unido no nível de alerta “grave” em relação ao terrorismo. Face ao atentado fracassado de domingo em Liverpool, em que um suspeito terrorista fez detonar um engenho explosivo dentro de um táxi, tendo morrido na explosão, o Reino Unido aumentou o nível de alerta e está neste momento no segundo mais alto na escala de cinco.

Sem pistas ainda sobre quem era o homem e quais os objectivos, apenas que não estaria na lista de suspeitos sob vigilância do MI5, os serviços secretos internos, o Centro Conjunto de Análise de Terrorismo decidiu subir o nível de alerta porque, como referiu a ministra do Interior, Priti Patel, citada pela BBC, sendo este o segundo incidente no espaço de um mês, a probabilidade de novo atentado terrorista passou a ser muito provável.

Segundo o chefe da unidade de contraterrorismo do Noroeste, Russ Jackson, o passageiro do táxi parecia transportar um “dispositivo explosivo improvisado” que teria originado a explosão. De acordo com as autoridades, quatro homens foram, entretanto, detidos ao abrigo da Lei do Terrorismo.

A decisão teve em conta outros dois incidentes terroristas no mês passado, “reflectindo a natureza diversa, complexa e volátil da ameaça terrorista no Reino Unido”, indica um comunicado.

Patel pediu à população que se mantenha alerta e vigilante, mas sem precisar de ficar alarmada, transmitindo à polícia informação sobre actividades que considerem suspeitas.

“É uma lembrança forte da necessidade de nos mantermos extremamente vigilantes”, disse na tarde de segunda-feira o primeiro-ministro, Boris Johnson, depois de uma reunião da comissão de emergência do Governo.

Sem adiantar detalhes sobre o atentado de Liverpool, a não ser o de confirmar que se tratou de um incidente terrorista, Boris Johnson também informou que o país subiu o seu nível de alerta e que “é muito provável” um novo atentado.