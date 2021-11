Mais polícia e contramanifestações que protestos contra o Governo em Cuba

A jornada de protesto marcada para o dia em que o país reabria as escolas e as fronteiras ao turismo ficou marcada por muita polícia nas ruas e manifestações de repúdio a activistas. Governo cubano diz que manifestações são financiadas pelos EUA.bo

Cuba reabriu as suas escolas e as suas fronteiras para o turismo internacional na segunda-feira, no dia em que grupos da oposição convocaram manifestações para pedir maiores liberdades políticas no país, provocando um tenso enfrentamento entre o Governo e os seus críticos.