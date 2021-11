Macron alterou o azul da bandeira francesa e ninguém tinha notado

Mudança terá acontecido em Julho do ano passado. De acordo com responsáveis, o azul-marinho é considerado “mais elegante” e alude à Revolução Francesa. Outros consideram que assinala uma ruptura entre UE e França, o que o Eliseu rejeita.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, alterou o azul da bandeira francesa para um azul-marinho, uma tonalidade mais escura e semelhante à cor utilizada no símbolo nacional depois da Revolução Francesa.

Ambas as tonalidades de azul, uma mais escura e outra mais clara, têm sido utilizadas há décadas. A marinha francesa e muitos edifícios oficiais pelo país usam o azul-marinho desde o século XVIII, quando a bandeira se tornou um símbolo da revolução.

Nos anos 1970, o Estado francês introduziu uma tonalidade de azul mais clara nas bandeiras francesas, durante a liderança do antigo Presidente Valéry ​Giscard d'Estaing, para não se confundir com o azul da bandeira da União Europeia. Segundo a rádio francesa Europe 1, a mudança foi motivada em parte por razões estéticas, uma vez que as bandeiras francesa e europeia eram colocadas frequentemente lado a lado.

O novo tom de azul foi introduzido em Julho do ano passado e terá sido encorajada pelo director de operações de Macron, Arnaud Jolens, e pelo conselheiro do Presidente, Bruno Roger-Petit, com alguns incentivos por parte da Marinha.

No entanto, a alteração passou despercebida até agora, até porque o Palácio do Eliseu não anunciou a mudança publicamente, nem deu ordens para outras instituições lhe seguirem o exemplo, segundo fontes da presidência.

De acordo com responsáveis do Eliseu, o azul-marinho é considerado “mais elegante” e parece estar relacionado com o “símbolo da Revolução Francesa”.

No entanto, há quem diga que a mudança se deve à vontade de diferenciar o azul francês do azul europeu, já que agora a cor da bandeira é visivelmente diferente da cor da bandeira da União Europeia, e mostrar uma ruptura entre a França e o bloco europeu. Esta ideia, no entanto, foi refutada por assessores da presidência francesa, negando que a mudança represente uma “oposição ao azul utilizado na bandeira europeia”.

“A equipa de Macron não tem a intenção de passar a imagem de um Presidente que mexe nos símbolos do país, mesmo que, no fundo, haja um significado por trás de tudo”, disse Louis de Raguenel, correspondente político da Europe 1, citado pelo Guardian.

A França assumirá a presidência rotativa da UE em Janeiro e em Abril irão realizar-se eleições presidenciais.