Explosão de táxi em Liverpool faz um morto. Três pessoas foram detidas

Não se sabe ainda o que esteve na origem da explosão do veículo. Condutor do táxi também ficou ferido, mas conseguiu escapar às chamas.

Três homens foram detidos pela polícia antiterrorismo britânica após a explosão de um táxi junto a um hospital em Liverpool, no domingo, que resultou na morte de um homem – o passageiro que seguia dentro da viatura e que ainda não foi identificado. O condutor do táxi ficou ferido apesar de ter conseguido sair da viatura em chamas e está com diagnóstico estável no hospital.

Os três homens detidos têm 21, 26 e 29 anos e foram detidos no bairro de Kensington, em Liverpool.

Não se sabe ainda o que causou a explosão junto ao Liverpool Women’s Hospital mas as autoridades dizem que é pouco provável que a causa tenha sido um problema no veículo.

A chefe da polícia local, Serena Kennedy, disse que a explosão aconteceu momentos antes das 11h de domingo, razão pela qual a polícia está a investigar se o momento da explosão – que coincidiu com os minutos de silêncio que iriam começar na Catedral de Liverpool, a cerca de um quilómetro dali, em homenagem aos militares e civis mortos em tempos de guerra, no Dia do Armistício – foi propositado ou não.

“Mantemos a mente aberta em relação ao que terá causado a explosão, mas tendo em conta a forma como aconteceu, e por precaução, a polícia antiterrorismo está a liderar a investigação”, disse ainda. A chefe da polícia garantiu que estes episódios são pouco comuns e que haverá mais presença policial nas ruas nos próximos dias, segundo a BBC. A investigação está a ser acompanhada pelos serviços secretos britânicos MI5 e pela polícia do condado de Merseyside.