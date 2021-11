Covid-19: com números-recorde de infecções, países de língua alemã lutam contra as baixas taxas de vacinação

Os países de língua alemã têm chamado a atenção nos últimos dias pelo seu grande número de infecções de covid-19, e baixa taxa de vacinação, batendo recordes entre os países da Europa Ocidental, quando a Europa está no epicentro da pandemia. Suíça, Áustria e Alemanha estão a discutir como responder e aumentar o número de vacinados, com a Áustria a começar esta segunda-feira uma espécie de confinamento para quem não está vacinado: quem não se vacinou pode apenas sair para trabalhar, ir às compras ao supermercado ou farmácia, ou dar um passeio perto de casa. Na Alemanha, prepara-se uma lei que torna o teletrabalho obrigatório e ainda outras medidas de restrição de contactos, com confinamentos locais em cima da mesa.