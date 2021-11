Lady Gaga diz que Britney Spears “é incrivelmente inspiradora”

Lady Gaga, que já foi frontal sobre o facto de lutar contra problemas de saúde mental, incluindo traumas de uma agressão sexual perpetrada por um produtor musical quando tinha apenas 19 anos, falou à Reuters sobre Britney Spears durante a passadeira vermelha da antestreia do filme Casa Gucci, em Milão, no sábado.

“Ela é extremamente talentosa, é incrivelmente inspiradora e estou tão feliz por, hoje, podermos celebrar [o facto de] ela poder embarcar numa nova fase da sua vida”, disse Gaga.

Britney Spears recuperou a sua liberdade numa audiência que decorreu na sexta-feira, em Los Angeles, durante a qual uma juíza pôs termo à tutela de quase 14 anos que controlava a sua vida pessoal e profissional.

Gaga, que criou a Fundação Born this Way para pessoas com problemas de saúde mental, disse que Spears, um antigo fenómeno adolescente que se tornou uma estrela pop internacional, não foi bem tratada pela indústria musical após um colapso em que rapou a cabeça e pouco depois entrou num centro de reabilitação.

Agora, para Lady Gaga, Britney só tem motivos para estar orgulhosa de si, já que "foi autora da sua liberdade”. “Ela trabalhou arduamente por este momento e espero que ela sinta isso.”