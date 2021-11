Adele tem menos 45 quilos, mas sente-se tão bem com o corpo como antes

“Eu gostava do meu corpo na altura e gosto do meu corpo agora [com menos 45 quilos]”, assegurou a cantora a Oprah Winfrey.

Quando, em Maio do ano passado, Adele publicou uma fotografia sua no Instagram, depois de uma ausência de cinco meses, a sua figura com menos 45 quilos atraiu as atenções. Mais de um ano depois, a cantora mantém a forma, a qual acabou por abordar durante o especial Adele One Night Only, transmitido pela CBS nos Estados Unidos na noite de domingo, em que actuou, mas também conversou com Oprah Winfrey.

Segundo Adele, a perda de peso não foi a concretização de um objectivo, já que se sente tão bem agora com o seu corpo como antes, mas antes uma consequência do tempo que passou a dedicar ao exercício físico, algo que identificou com uma ferramenta para gerir a ansiedade durante o divórcio de Simon Konecki, após o anúncio da separação, em Abril de 2019 — o casal formalizou a relação em 2016, mas esteve junto mais de sete anos, tendo em comum um filho, Angelo, de 9 anos.

“Tive os ataques de ansiedade mais aterradores depois do fim do meu casamento”, recordou. Mas as idas ao ginásio contribuíram para que a mente se mantivesse “firme”.

E, apesar de dizer não ter ficado surpreendida com a atenção sobre o seu corpo, considera todo o alvoroço algo “frustrante”.

“Não estou chocada, nem sequer perturbada, porque o meu corpo foi tratado como um objecto durante toda a minha carreira”, observou, concluindo que “ou estou demasiado gorda ou demasiado magra”.

Porém, a cantora fez questão de sublinhar que não vê a sua perda de peso como um exemplo a seguir, considerando ainda que não faz parte das suas funções validar a forma como “as pessoas se sentem com os seus corpos”.