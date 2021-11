Voos de helicóptero sobre Lisboa: Lisbon Helicopters volta aos céus com rota de Natal

Depois de um “longo período de pausa”, iniciado após a declaração da pandemia, a Lisbon Helicopters está de volta aos céus de Lisboa com uma rota de Natal. Pelo “preço promocional” de 49 euros (por pessoa) é possível ver bem de cima a zona de Belém, numa viagem de oito minutos para três pessoas. Fundada em 2013, a empresa, que pertence ao grupo Helibravo, realiza voos turísticos e transportes de passageiros na região de Lisboa.

“Com a retoma dos níveis do turismo pré-pandémicos houve um investimento na frota de helicópteros e no staff” e “um aumento da oferta de pacotes turísticos”, diz Duarte Moreira, director comercial da Lisbon Helicopters. Neste momento a empresa tem quatro helicópteros, cuja capacidade vai de três a seis passageiros (sem contar com o piloto). Os seus serviços incluem rotas, eventos personalizáveis, transporte VIP para qualquer destino e experiências integradas de turismo pelo ar, mar e terra.

As rotas de helicóptero, que têm capacidade máxima para três pessoas, duram entre cinco e 45 minutos e os preços variam entre 39 e 295 euros por pessoa. Quem pretender reservar um voo privado terá de pagar entre 117 e 885 euros. Na rota mais curta, chamada Baptismo de Voo, podem-se ver a Fundação Champalimaud e a Torre de Belém, enquanto na mais longa pode-se apreciar a Barra do Tejo, a costa do Estoril, Cascais, o Cabo da Roca e a Serra de Sintra.

Foto Lisbon Helicopters

No que toca a experiências, a empresa oferece três: Aventura em Lisboa (337,50 euros), que incluí uma viagem de sidecar, um voo de dez minutos e um tour por Lisboa para duas pessoas; Carros Clássicos (1345 euros), na qual podem participar no máximo três pessoas, que vão passear num carro antigo, do Estoril ao Cabo da Roca, e depois sobrevoar essa zona e ainda o Palácio da Pena; e Despedida de Solteiro/Aniversário (1489 euros) até cinco pessoas, que começa com um passeio de limusina pela Estrada Marginal e acaba com um voo de helicóptero sobre a Serra de Sintra.

Duarte Moreira diz que as expectativas para o próximo ano “são altas” e que o retorno deste ano já está acima do de 2019. Actualmente a Lisbon Helicopters opera em Lisboa e o seu cliente habitual é o “turista comum estrangeiro”, mas no futuro Duarte Moreira pretende expandir a empresa para outras zonas do país e chegar ao “turista de negócios”.

Texto editado por Luís J. Santos