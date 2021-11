A Suíça vai ao Mundial e a Itália vai ter de esperar

Suíços derrotaram a Bulgária, enquanto a “squadra azzurra” não foi além de um empate em Belfast com a Irlanda do Norte, e segue para o “playoff”.

A Suíça qualificou-se nesta segunda-feira para a fase final do Mundial 2022, depois de triunfar em casa por 4-0 e beneficiando do empate sem golos da Itália em Belfast frente à Irlanda do Norte. Com este triunfo, os suíços ficam com o primeiro lugar do Grupo C, com 18 pontos, e estarão na fase final de um Mundial pela quinta vez consecutiva, enquanto o actual campeão europeu ficou com 16 pontos e segue para o “playoff”, correndo o risco de falhar outra vez o Mundial, depois do desastre que foi a qualificação para o Rússia 2018.

Os suíços sabiam que precisavam de marcar muitos golos e foi o que fizeram. Em Lucerna, depois de uma primeira parte sem golos, a Suíça começou a construir a sua qualificação aos 48’, por Okafor, e Vargas fez o 2-0 aos 57’. Já chegava para o Mundial enquanto os italianos estivessem a zeros em Belfast, mas quantos mais golos melhor. E os suíços ainda meteram a bola mais duas vezes na baliza búlgara (ambas as jogadas anuladas por fora-de-jogo) antes de Itten fazer o 3-0 aos 72’. E ainda teve tempo para o 4-0 por Freuler já no tempo de compensação.

Enquanto a Suíça agarrava a qualificação com as duas mãos, a Itália deixava-a fugir na Irlanda do Norte. Foram 90 e poucos minutos em que os irlandeses, mais descontraídos, até tiveram várias oportunidades para vencer o jogo, enquanto a equipa de Mancini, com todo o seu poderio e a fama de bom que ganhou durante o Euro 2020, foi uma nulidade em termos de inspiração e finalização, tendo agora de submeter-se a um playoff (será cabeça-de-série), tal como aconteceu em 2018 – perdeu com a Suécia e ficou de fora.

No Grupo F, a Dinamarca já tinha garantido o primeiro lugar e, sem a motivação de poder ganhar alguma coisa, acabou por ser derrotada no Hampden Park, em Glasgow, pela Escócia, por 2-0. Os escoceses já tinham um lugar assegurado no “playoff”, mas este triunfo com golos de Souttar e Adams faz com sejam cabeças-de-série no sorteio dos jogos a eliminar. Nos outros dois jogos do grupo, a Áustria, que já tinha lugar no playoff via Liga das Nações, bateu a Moldova por 4-1, enquanto Israel, em jogo para cumprir calendário, bateu as Ilhas Feroé por 3-2.

No Grupo I, ainda havia uma teórica incerteza sobre quem poderia ser o qualificado para o Qatar, mas era quase certo que seria a Inglaterra. E os ingleses não deixaram nada ao acaso, triunfando em São Marino por 0-10 e garantindo o lugar no Mundial- Harry Kane foi quem mais contribuiu para o “massacre”, marcando quatro golos -, enquanto a Polónia de Paulo Sousa nem sequer conseguiu cumprir a sua obrigação, perdendo em casa com a Hungria por 1-2.

Formalidades e últimas oportunidades

O último dia da fase de grupos da zona europeia de qualificação ainda tem muita coisa para decidir. Joga-se a última jornada em três agrupamentos, dois deles já com o seu qualificado para o Qatar definido e um em que três selecções ainda podem chegar ao primeiro posto. França e Bélgica já garantiram a vitória, respectivamente, nos Grupos D e E, e vão cumprir calendário na Finlândia e no País de Gales. Já o Grupo G, tem Países Baixos, Turquia e Noruega ainda a pensar no lugar que dá a qualificação directa.

Para já, são os neerlandeses que estão em vantagem, liderando o grupo com 20 pontos, e já podia estar a marcar viagem e hotel para o Qatar, não fosse o colapso nos últimos minutos frente a Montenegro (estiveram a ganhar por 0-2, mas deixaram-se empatar na compensação). Agora, terão de receber a Noruega em Roterdão, sem público, sabendo que uma derrota pode até afastá-los dos “playoff”, dependendo do que a Turquia fizer em Podgorica, frente a Montenegro. Tanto noruegueses como turcos têm 18 pontos e, se ambos ganharem, o lugar de qualificação irá para quem tiver a melhor diferença de golos.

No Grupo D, o campeão mundial França vai a Helsínquia cumprir uma formalidade, mas os finlandeses ainda são candidatos a um lugar no playoff. A Ucrânia também está na corrida, mas tem uma deslocação bem difícil à Bósnia e precisa de vencer, esperando que os nórdicos percam com os franceses.

No Grupo E, a Bélgica também já carimbou o passaporte e vai sem pressão a Cardiff, mas os galeses, mesmo com o playoff garantido (via Liga das Nações), podem ainda ser cabeças-de-série. Na mesma situação está a República Checa, que recebe a Estónia.