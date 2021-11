Sub-21 têm nova oportunidade para afinar o ataque frente a Chipre

Depois do seleccionador, Rui Jorge, Paulo Bernardo também teve um teste positivo à covid-19 e falhará, juntamente com André Almeida, a recepção aos cipriotas.

Na liderança do Grupo D de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 — em 2023, na Geórgia e na Roménia — Portugal volta a defrontar, esta terça-feira (20h15, Canal 11), em Faro, a selecção de Chipre, última “vítima” da equipa de Rui Jorge, depois da vitória, por 0-1, em Larnaca.

Com 12 pontos em quatro jogos e ainda intocável em matéria de golos sofridos, Portugal pode dar um passo importante rumo ao apuramento antes da pausa que se segue (até ao fim de Março) nos jogos do grupo, que tem a Grécia como segunda classificada (com 11 pontos em cinco jogos), seguida de Islândia e Chipre, já a cinco pontos da equipa lusa... enquanto Bielorrússia e Liechtenstein seguem na cauda da tabela.

Até porque, depois de ter ficado privado da orientação de Rui Jorge, Portugal perdeu agora dois jogadores também por causa da covid-19, com o médio Paulo Bernardo (Benfica) a ter um teste positivo e o igualmente centrocampista André Almeida (V. Guimarães) a cumprir isolamento profiláctico por possível exposição ao novo coronavírus.

A Federação Portuguesa de Futebol voltou a fazer uma ronda de testes, aguardando-se que até à hora do jogo não surjam mais imprevistos.

Mas para superar os sub-21 de Chipre, a selecção nacional terá que aprimorar alguns aspectos, como a finalização e eficácia do ataque, problemas que ficaram patentes no jogo de Larnaca, mas que não afectam a disposição da equipa, ainda sob o comando técnico de Romeu Almeida.

Vítor Ferreira, médio do FC Porto, desdramatiza, de resto, a pecha ofensiva, confiando nos “grandes finalizadores”, sejam avançados ou os companheiros de outras posições, para corrigir o desperdício e justificar o melhor ataque do grupo, com 14 golos, ainda que 11 tenham sido apontados frente ao Liechtenstein, tendo as outras três vitórias sido conseguidas pela margem mínima.

Portugal tem, contudo, uma referência mais real do adversário “aguerrido” e que impôs um nulo na Grécia, no primeiro jogo.