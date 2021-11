A jogar em casa, Portugal entra a golear no Europeu

Portugal entrou com o patim direito no Campeonato da Europa de hóquei em patins, que arrancou nesta segunda-feira no Pavilhão Multiusos de Paredes. Diante da Alemanha, a selecção nacional impôs-se por expressivos 10-0, num jogo que dominou do princípio ao fim.

Os alemães são uma espécie de classe média do hóquei europeu, mas nunca conseguiram sequer pôr em causa a supremacia portuguesa. Mesmo sem elevar muito o nível em termos de intensidade, Portugal chegou com naturalidade à vantagem, por Gonçalo Alves, numa stickada à meia-volta (8’), e acelerou para o 3-0 ainda na primeira parte, com os contributos de Telmo Pinto (13’) e Jorge Silva (18’).

Com uma única intervenção de maior grau de dificuldade até ao intervalo, Ângelo Girão cedeu a baliza portuguesa a Pedro Henriques na segunda parte, numa estratégia de gestão que o seleccionador, Renato Garrido, alargou também aos jogadores de campo. E a verdade é que o guarda-redes do Benfica também não foi forçado a mais do que um par de intervenções.

A superioridade do anfitrião acentuou-se, por isso, com naturalidade, graças a Gonçalo Alves, Jorge Silva, Henrique Magalhães e Telmo Pinto, que nos primeiros seis minutos após o reatamento colocaram o marcador num desnivelado 7-0. Nesta altura, Portugal jogava cada vez mais à vontade, manobrando por fora, junto às tabelas, e obrigando os alemães a constantes trocas para marcações. E ora ameaçavam a meia-distância, ora solicitavam o jogo interior, onde o posicionamento e a qualidade técnica nacionais faziam a diferença.

Depois de um período de oito minutos de alguma resistência dos germânicos, voltaram os golos num lance em que Diogo Rafael surgiu sem oposição na cara do guarda-redes, para uma execução habilidosa. A Alemanha já nem em transições conseguia fazer mossa e limitava-se a tentar impedir ao máximo que a desvantagem se avolumasse.

Mesmo numa noite de desinspiração para os seus padrões, João Rodrigues ainda conseguiu marcar, o mesmo acontecendo com Rafa, após um slalom individual, a dois minutos do fim, concluído com um remate cruzado. Faltou apenas Hélder Nunes, um das estrelas do Barcelona, contribuir para a folha de marcadores.

Antes, no jogo inaugural do torneio, a França surpreendeu a Itália ao impor-se por 8-5, com um contributo tremendo dos irmãos Di Benedetto. Roberto, que alinha no HC Liceo, apontou quatro golos e Carlo, jogador do FC Porto, conseguiu um hat-trick, num jogo que já perdiam por 4-5 ao intervalo. E é precisamente a selecção francesa, que nos últimos anos tem evoluído significativamente, que Portugal enfrentará na terça-feira, na 2.ª jornada (21h45, RTP1).

Já a Itália medirá forças com Espanha (15h30), cuja superioridade nunca foi, nesta segunda-feira, posta em causa e ficou bem expressa no marcador, com o 11-0 infligido a Andorra. Curiosamente, numa partida com tantos golos, nenhum jogador marcou mais de dois, numa distribuição que ilustra bem a forma como o técnico espanhol foi distribuindo minutos neste primeiro encontro da competição, diante de um adversário bastante modesto.