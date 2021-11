Cristiano Ronaldo: “Resultado foi duro, mas não o suficiente para nos abater”

Capitão da selecção garante que Portugal sabe o que tem de fazer para chegar ao Mundial, através do play-off .

Os ecos da derrota de Portugal diante da Sérvia continuam a chegar e, na manhã desta segunda-feira, foi Cristiano Ronaldo quem reagiu ao desaire, assegurando que a equipa sabe o que fazer para, através do play-off, chegar ao Mundial do Qatar.

“O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados. O resultado de ontem foi duro, mas não o suficiente para nos abater”, escreveu no Instagram. “O objectivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Qatar”.

O capitão da selecção portuguesa olha já para o futuro, depois de outros elementos da equipa terem reconhecido que o jogo com a Sérvia foi uma tremenda desilusão, com Bernardo Silva a usar palavras duras para descrever uma exibição que considerou “inadmissível”.

Falhado o objectivo do apuramento directo para o torneio, resta a Portugal a via do play-off, cujo sorteio está marcado para 26 de Novembro. Só então a selecção nacional ficará a conhecer os adversários que vai enfrentar num formato que inclui meia-final e final em três poules separadas.