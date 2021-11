Segunda, na TV: Ana Moura e Maluda entre titãs e um rato

CINEMA

Mate-me Por Favor

TVCine Edition, 22h

Anita Rocha da Silveira realiza este filme em que violência e desejo se cruzam. As “heroínas” são meninas de um bairro burguês carioca que desenvolvem uma atracção mórbida pelas vítimas de crimes na vizinhança.

Maluda

RTP2, 22h01

Margarida Moreira encarna Maluda (1934-1999), neste telefilme sobre a vida da pintora portuguesa, em que também entram os actores Filipa Louceiro, Ana Zanatti, Dinarte Branco, Carlota Crespo, Pedro Lamares e Eduardo Breda. A realização é de Jorge Paixão da Costa.

A Doce Vida

RTP2, 23h52

Clássico de Federico Fellini, premiado em Cannes com a Palma de Ouro e oscarizado pelo guarda-roupa. Passa-se numa Roma ébria, habitada pela arte de Anita Ekberg na Fontana di Trevi e por Marcello Mastroianni na pele de um jornalista que se torna guia da cidade e das mulheres que a representam.

SÉRIES

Linhas de Sangue

RTP1, 23h26

Estreia, com episódio duplo, da versão em série da comédia de Sérgio Graciano e Manuel Pureza, com actores como Kelly Bailey, Soraia Chaves, Alba Baptista, José Fidalgo¸ José Raposo ou Pedro Hossi. Portugal é varrido por uma onda de crimes. As autoridades falham em desmantelar a rede criminosa. Um grupo de justiceiros decide agir por conta própria. Liderados por Manuel Chança, “uma velha glória das forças secretas portuguesas”, e com o auxílio das Amazonas do Tejo, estes heróis e anti-heróis vão ter de fazer frente aos Padeiros da Meia-noite e aos Motoqueiros do Apocalipse e ainda combater a ameaça do Chanceler.

A Rapariga do Tambor

RTP1, 1h25

Estreia. O romance homónimo de John le Carré está na base desta mini-série de espionagem, realizada pelo sul-coreano Park Chan-wook e protagonizada por Pugh Florence, Alexander Skarsgard e Michael Shannon. Passada nos anos 1970, segue uma jovem actriz inglesa que é recrutada pela Mossad para se infiltrar num grupo palestiniano e se torna agente dupla.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

A convidada de Fátima Campos Ferreira é Ana Moura, que continua a desbravar novos caminhos para o seu fado, com a liberdade criativa por companheira. A mais recente prova está em Andorinhas – o primeiro álbum desde que largou a sua editora e agência –, que tem um “balanço crioulo” e o dedo de Pedro Mafama.

DESPORTO

Hóquei em Patins: Portugal x Alemanha

RTP1, 21h42

Directo. O Campeonato da Europa joga-se no Pavilhão Multiusos de Paredes e, na RTP1, passam todos os jogos da selecção portuguesa, à razão de um por dia, até sexta-feira, a esta hora. Hoje, defronta a Alemanha. Os próximos adversários são França, Itália, Espanha e Andorra. A final está marcada para sábado.

DOCUMENTÁRIO

Os Titãs Que Construíram o Mundo

História, 22h15

Nova série documental sobre homens que revolucionaram a indústria no pós-I Guerra Mundial, atravessaram crises, construíram verdadeiros impérios e, de alguma foram, defenderam o estilo de vida norte-americano. Pierre DuPont, William Chrysler, JP Morgan Jr., Henry Ford e William Boeing são retratados ao longo dos três episódios, para ver à segunda-feira.

INFANTIL

Mickey Mouse Funhouse

Disney Junior, 16h15

O Mickey faz este mês 93 anos e a festa traz esta prenda para os pequenos fãs, sob a forma da estreia de um programa que tem “uma nova casa onde reina a diversão”, anuncia o canal.

Rugrats

Nickelodeon, 15h

Estreia. Os populares desenhos animados dos anos 1990 estão de volta, num reboot à medida do nosso tempo. Tommy Pickles e alguns dos seus amigos ainda usam fraldas, mas isso não impede que se babem por grandes aventuras, que exibam personalidades fortes e que mostrem o mundo dos adultos por todo um novo prisma.