SAL estreiam álbum com “um concerto de celebração” no Maria Matos

Banda fundada por músicos dos extintos Diabo na Cruz, os SAL estreiam esta terça-feira ao vivo o seu primeiro álbum, Passo Forte , com convidados. No Maria Matos, em Lisboa, às 21h.

Depois dos singles, o álbum: os SAL, banda formada por músicos dos extintos Diabo na Cruz, lançam o seu disco de estreia, Passo Forte, num concerto em Lisboa, no Teatro Maria Matos. Será esta terça-feira, às 21h, e com os cinco músicos que compõem a banda (Sérgio Pires, voz e guitarra; João Pinheiro, bateria; João Gil, baixo; Daniel Mestre, guitarras; e Vicente Santos, teclados) participam neste concerto vários convidados: Lília Esteves (dos Lobo Mau), Beatriz Noronha, António Vasconcelos Dias (que tem participado em projectos com Benjamim, Tape Junk, Lena D’Água ou Mafalda Veiga) e Rui Alves (baterista dos Cais Sodré Funk Connection).

“Vamos ter convidados, sim, na totalidade dos casos amigos nossos, parte quase da nossa família”, diz ao PÚBLICO João Pinheiro, um dos fundadores dos SAL e ex-Diabo na Cruz. “Vão lá para tocar connosco, para acrescentar mais uma dimensão às nossas canções. Mas o ponto fulcral é que vamos tocar o disco todo mais algumas canções que sobraram das que compusemos e que podem vir a integrar um próximo trabalho. Para nós, vai ser o concerto zero, embora já tenhamos feito alguns, de menor dimensão. Mas este vai ser especial porque vai mostrar o que somos. A banda passou estes dois anos a compor e a solidificar a sua união, mas só no palco é que a coisa se completa. E provavelmente não se vai repetir nestes moldes.”

Sérgio Pires, outro dos fundadores que também veio dos Diabo na Cruz, acrescenta: “Este concerto traz todo um simbolismo que não é pensado, sai-nos instintivamente. É quase um concerto de celebração do que foram estes tempos e também um agradecimento às pessoas que estiveram do nosso lado e que trabalharam connosco durante este tempo todo. E é oferecer isto a um público que nos segue e que tem muita curiosidade em saber o que andamos a fazer.”

O álbum de estreia dos SAL, editado pela Valentim de Carvalho (a este propósito há uma entrevista com a banda, que será publicada no Ípsilon da próxima sexta-feira), tem 12 canções, três das quais começaram a ser publicadas em single e videoclipe desde Abril deste ano: Passo forte (que dá título ao disco), Não vale chorar e Não sou da paz, esta última com a participação vocal de Carlão. As restantes são Morrer, Profeta da desgraça, Mal antigo, Sorriso sol, Fim do mundo, Faz por merecer, A semente e o pastor, O caçador e De que é feito este chão.