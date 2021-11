A angústia do professor à beira da reforma

O texto e a encenação de Pedro Gil exploram com muito boa vontade e considerável dose de ironia as realidades e as contradições entre uma ideia de teatro e a vida real de uma arte que, em grande parte, vive de pôr-se em causa.

O melhor é fazê-los sofrer. É esta a conclusão do professor que não tarda está reformado e, no balanço pessoal, vê falhanço e frustração e o desejo não cumprido de um teatro que mude alguma coisa, contrarie a corrente do tempo, seja um pilar da democracia. Portanto, o melhor é fazer sofrer os seus alunos de representação e, assim, afastá-los do teatro para sua salvação. Mas salvação de quem?