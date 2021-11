Ruído dos barcos de observação de baleias perturba a amamentação das crias

A observação de baleias é actualmente a maior actividade económica ligada a estes magníficos mamíferos marinhos. No entanto, está a ter um impacto significativo no período de descanso dos cetáceos e no cuidado das suas crias. É o que avisam os investigadores num novo estudo publicado na revista Nature, onde os níveis de ruído dos motores a combustão dos barcos usados para a observação destes animais mostram ter um impacto negativo no seu bem-estar.