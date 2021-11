Alterações climáticas podem afectar colheitas já em 2030

O alerta não podia ter sido mais oportuno. Em plena cimeira do clima, um estudo liderado por cientistas da agência espacial norte-americana NASA avisava que as alterações climáticas podem afectar a produção de milho e trigo, num cenário de elevadas emissões de gases com efeito de estufa. O artigo publicado na revista Nature Food conclui que o rendimento das culturas de milho pode diminuir 24%, enquanto o trigo poderá registar um crescimento potencial de cerca de 17%. É uma estimativa baseada no mau princípio do que pode acontecer “se tudo continuar como está”, mas o mais inesperado para os investigadores foi perceber que a clara e repentina mudança pode ser perceptível em apenas dez anos.