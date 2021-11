Suspensas buscas pelo homem desaparecido quando praticava parapente em Gaia

Vítima foi vista a cair no mar cerca das 15h55.

As buscas pelo homem desaparecido este domingo quando praticava parapente ao largo da praia do Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, foram suspensas às 17h45 devido à falta de luz, revelou à Lusa o comandante da capitania do Douro.

Rui Santos Amaral acrescentou que a fonte que contactou as autoridades cerca das 15h55 “viu o parapente a cair ao mar”, concluindo o responsável que por se tratar de um “equipamento com motor é possível que rapidamente se tenha afundado devido ao peso”.

“Vamos durante as próximas horas contactar clubes de parapente e aeródromos a ver se alguém dá conta do desaparecimento de um homem, bem como ficar atentos a quem dê conta de algum desaparecimento de quem pratique esta actividade a fim de decidir se na segunda-feira retomamos as buscas”, esclareceu o responsável.

Segundo o comandante da capitania, os próximos contactos “serão feitos pela Polícia Marítima”.

Estiveram envolvidos nas buscas um helicóptero da Força Aérea e dois barcos semi-rígidos das Estações Salva-Vidas de Leixões e do Douro, acrescentou.