Covid-19 em Portugal: 15 mortes e 1483 novos casos. Há mais 41 pessoas internadas

Portugal registou, este sábado, 1483 casos de infecção e 15 mortes por covid-19. Desde o fim de Agosto que não era registado um número tão elevado de mortes diárias: no dia 31 de Agosto foram registadas 27 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que acaba de ser divulgado na tarde deste domingo, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.257 e o de infectados ascende a 1.107.488.

O relatório de situação indica que há agora 465 pessoas internadas, mais 41 do que na actualização anterior, sendo que 75 estão nos cuidados intensivos (mais seis). Há mais 462 casos de recuperação.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais ao do boletim de sábado, uma vez que estes indicadores só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira.

Segundo os últimos dados, Portugal está agora entre a “zona laranja” e a “zona vermelha” da matriz: o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — subiu para 1,15 a nível nacional e no continente (estava nos 1,12 na última actualização, divulgada na quarta-feira). Também a incidência acompanhou esta tendência de subida: há agora 134,2 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias, número que cai para 133,3 se não incluirmos nesta contabilização as regiões autónomas.