Legislativas: Nós, Cidadãos! tem “objectivo mínimo” de 50 mil votos e um deputado

O partido Nós, Cidadãos! estabeleceu como “objectivo mínimo” para as eleições legislativas de 30 de Janeiro eleger um deputado e alcançar 50 mil votos, disse à Lusa o presidente da Comissão Política Nacional do partido. Joaquim Afonso justificou que “a política é um vício muito caro” e que o partido precisa “de financiamento”.

“Não queremos financiamentos obscuros, nem temos nem vamos ter, e, portanto, já que existe a lei das subvenções nós precisamos da subvenção para existir minimamente em termos económico-financeiros”, apontou o dirigente, defendendo que “é uma questão pura de gestão corrente”.

O Nós, Cidadãos! quer também eleger um deputado para se “conseguir fortalecer e passar a mensagem”, lamentando que o partido seja “permanentemente boicotado pelas televisões e pelos jornais”. Nas últimas eleições legislativas, em 2019, o Nós, Cidadãos! teve 12.379 votos (0,24%). O partido foi formalizado junto do Tribunal Constitucional em 2015.

Uma delegação do Nós, Cidadãos! foi hoje recebida em audiência pelo Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa. Numa nota publicada no site da Presidência, acompanha por algumas fotografias, é referido que “o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu em audiência, no Palácio de Belém, uma delegação do Nós, Cidadãos! (NC), tendo estado presentes Joaquim Afonso, presidente da Comissão Política Nacional, Renato Epifânio, presidente da Mesa do Congresso, David Rocha, presidente do Conselho Nacional, e Rita Barreto, presidente da estrutura de juventude do partido”.

De acordo com o líder, os novos órgãos do partido foram apresentar cumprimentos formais a Marcelo Rebelo de Sousa e aproveitaram para falar também com o chefe de Estado sobre a situação política nacional. “Viemos também conversar com o senhor Presidente por causa do estado da nação”, indicou.

Segundo o Nós, Cidadãos!, “ninguém queria estas eleições” e “não se percebe como é que os actuais líderes políticos, pelo menos os mais mediáticos, não conseguem ter o sentido de Estado suficiente para perceber que ninguém queria estas eleições nesta altura, muito menos o povo”. “Já não basta a crise pandémica, temos uma crise económica que vai aparecer, estão a acabar as moratórias dos empréstimos que foram estabelecidas por causa da recessão provocada pela pandemia e isto está a ficar muito complicado”, defendeu Joaquim Afonso.

O presidente do Nós, Cidadãos! disse que falou ainda com Marcelo Rebelo de Sousa sobre “a crise” no Governo, nomeadamente as polémicas recentes nos ministérios da Defesa e da Administração Interna, criticando “trapalhadas umas atrás das outras” e lamentando que “ninguém se demita nem é demitido”.