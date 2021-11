Andou bem o Senhor Ministro!

O Senhor Ministro da Defesa (junto com algumas autoridades militares), respeitou o segredo de justiça face a indícios de crime por parte de alguns militares destacados numa força da ONU, e que iriam ser sujeitos a investigação. Apesar de vilipendiado por alguns líderes da oposição e até negativamente classificado no Público, o Ministro da Defesa veio a ser desagravado pelo Senhor Presidente da República, que não sentiu beliscada a sua autoridade e que minimizou o acontecido. Agora que o crime foi investigado e há acusados, pôde ser tornado público. Como muito bem escreveu Manuel Carvalho num dos seus excelentes editoriais, e ao contrário de outros casos ao longo dos últimos anos, neste caso não existiram fugas ao segredo de justiça nem julgamentos na praça pública antes de a justiça formalizar as acusações. E isso, no todo ou em parte, pela atitude de reserva que o Senhor Ministro tomou. Andou bem o Senhor Ministro!

Celso Maria Pontes, Vila do Conde

Mais lhes valia o silêncio

É uma benesse termos o direito de ler Pacheco Pereira (P.P.), um historiador com memória. Reporto-me à sua crónica “Lembrar e lembrar e lembrar, contra a memória de passarinho”, no PÚBLICO de sábado, em que nos recorda algumas posições do passado que já muitos esqueceram.

Claro que os tempos mudam, e o PSD, que, hoje, nada tem a ver com o PPD do princípio da nossa democracia, acabou por se ir modificando, ao longo deste período, num exercício de transfiguração a que tem todo o direito.

Já o direito de qualquer “cão e gato”, dentro do partido, que, a propósito ou a despropósito, “enche a boca” com citações de Sá Carneiro, me parece mais duvidoso, como P.P. demonstra à saciedade.

Haja maneiras, senhores!

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Históricos...

No passado dia 11 do corrente mês, o PÚBLICO deu à estampa uma entrevista com Jorge Cordeiro (J.C.), membro da comissão política do PCP (Partido Comunista Português). Nela vem todo o “rosário” de acusações ao PS (Partido Socialista), mas aqui respigo e relevo uma das respostas, que não nada tem a ver com o Partido inimigo/”amigo”. Diz J.C. — respondendo à pergunta sobre se Jerónimo de Sousa (J.S.) estará desgastado – que “é indiscutível e aceite, mesmo por adversários, que temos um secretário-geral que tem uma vantagem imensa: um percurso de vida que fala por si e que se identifica com os problemas reais de cada trabalhador” (sic).

Tem toda a razão. E os históricos valem muito. Somente... valem não somente os históricos de vida pessoal (entendo-os até como fundamentais) mas também os das instituições e doutrinas (não) executadas, mormente dos partidos políticos, nos seus modos de pensar e actuar.

E se J.S. e o PCP têm uma imagem positiva na luta positiva contra a ditadura salazarista, isso não é válido no seu seguidismo ao Partido Comunista soviético com o seu comunismo feito prática na URSS, agora defunta. E o histórico deste não é brilhante, bem assim como o corrente do seu sucedâneo, já agora...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Uma colecção única

Conheci há dias um coleccionador de emblemas e distintivos de clubes desportivos de todas as modalidades de todo o mundo incluindo Portugal, atingindo mais de 70 mil exemplares devidamente acondicionados em 900 estojos e 170 quadros. Entre pequenos, médios e grandes, tudo arranjado rigorosamente à esquadria, o que o coloca, segundo autoridades internacionais, nos dez primeiros lugares a nível mundial. Entre outras curiosidades, tem o símbolo do primeiro clube de futebol do mundo, o inglês Saefield F.F. fundado em 1859, portando com a bonita idade de 162 anos. O proprietário propôs-se, já lá vão uns anos, doar este precioso espólio, às competentes entidades nacionais, tendo sido informado que tinham falta de espaço, o mesmo se passando em relação ao Comité Olímpico Português.

É estranho que tal oferta tenha caído no esquecimento, uma vez que existe há alguns anos o Museu do Desporto. Apesar dos importantes problemas com que nos debatemos, entre outros, eleições, desaguisados entre entidades oficiais, roubos de milhões praticados por gente “importante!”, orçamento, alguns elementos do exército a meterem o “pé na poça” como popularmente se diz.

Julgo este assunto ser merecedor da atenção das competentes entidades oficiais do Desporto ou da Cultura.

Carlos Leal, Lisboa