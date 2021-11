Quebrar a hegemonia dos grandes partidos é ainda uma miragem nos EUA

O surgimento de um terceiro grande partido nos Estados Unidos da América, capaz de unir um eleitorado moderado e centrista, é um cenário que tem vindo a ganhar espaço nos media norte-americanos nos últimos anos, à boleia da eleição de Donald Trump e do crescimento da ala progressista no Partido Democrata.

E as sondagens mostram que o apetite pelo fim do bipartidarismo nos EUA é cada vez maior.

Segundo um inquérito do instituto Gallup, publicado a 15 de Fevereiro, 62% dos norte-americanos com mais de 18 anos dizem que a política do país precisa de um terceiro partido com força suficiente para ganhar eleições ao Partido Democrata e ao Partido Republicano. É o valor mais elevado desde que a Gallup fez a pergunta pela primeira vez, em 2003, e representa uma subida de seis pontos percentuais em relação a Setembro de 2020.

O que aconteceu entre Setembro de 2020 e Fevereiro de 2021 pode explicar o salto de 57% para 63% em poucos meses, com dois momentos a desempenharem um papel crucial: as queixas infundadas de fraude na eleição presidencial de 3 de Novembro de 2020, lançadas por Trump; e a invasão do Capitólio por apoiantes do ex-Presidente dos EUA, a 6 de Janeiro.

Mas o descontentamento de uma parte significativa do eleitorado com os dois grandes partidos não parou de crescer nas últimas duas décadas, principalmente desde 2012.

De um mínimo de 40% em 2003, o apoio ao surgimento de um terceiro grande partido nos EUA disparou para 60% a partir da reeleição de Barack Obama como Presidente dos EUA, em 2012 — e a convicção de que o Partido Republicano e o Partido Democrata dão conta do recado caiu de 56% em 2003 para apenas 33% em 2021.

Barreiras do sistema

A questão não se resume ao aparecimento de um terceiro partido — nos EUA, há dezenas de partidos nacionais e estaduais, embora só três (o Partido Libertário, o Partido Verde e o Partido da Constituição) tenham pelo menos 100 mil apoiantes registados. Mas quando a discussão é sobre a possibilidade de os dois grandes partidos virem a perder, nos próximos anos, a hegemonia da política norte-americana, a conversa muda de figura.

Na passada terça-feira, o instituto Pew Research Center publicou o seu oitavo estudo em 34 anos sobre a tipologia política do eleitorado norte-americano.

Ou seja, em vez de se limitar a perguntar a eleitores se votam em candidatos do Partido Democrata ou do Partido Republicano, o instituto bombardeou os inquiridos com perguntas sobre o posicionamento em relação a várias questões fundamentais — desde a opinião sobre a intervenção do Estado na vida dos cidadãos, à imigração, questões raciais e de género, globalização, xenofobia, nacionalismo e capitalismo, entre outras.

O resultado é um eleitorado dividido em nove grupos, com quatro mais à direita, quatro mais à esquerda e um sem identificação política vincada.

Longe dos extremos de ambos os lados, e também no grupo dos desinteressados, estará o eleitorado preferencial de um terceiro grande partido moderado e centrista — uma fatia que corresponde a 37% dos inquiridos, segundo o estudo do Pew Research Center.

O problema é que este eleitorado menos extremista tem muito pouco em comum entre si: os menos participativos vão buscar ideias a ambos os partidos; os de centro-direita são muito conservadores em termos económicos, e moderados em termos sociais; e os de centro-esquerda são muito liberais na maioria dos assuntos, principalmente nas questões raciais e no apoio ao pagamento de prestações sociais.

O que têm em comum também não será uma boa notícia para quem deseja criar uma alternativa a democratas e republicanos. Em conjunto, os três grupos foram os que menos votaram na eleição presidencial de 2020, e são menos atentos à actualidade política do país.

E se a pulverização do eleitorado em pelo menos nove grupos muito distintos não desincentivar as discussões sobre a criação de um terceiro grande partido, o próprio sistema eleitoral encarrega-se de o fazer — principalmente quando o assunto é uma candidatura à Casa Branca.

Num sistema em que não existe recompensa para os segundos classificados nas eleições; em que é preciso angariar fortunas para se pôr o nome de um candidato nos boletins de voto em todos os 50 estados; e em que os debates televisivos excluem à partida quem tem pouco peso nas sondagens, a tarefa de furar o domínio do Partido Democrata e do Partido Republicano exige mais do que declarações de interesse e boas intenções.