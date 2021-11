Nos EUA, os candidatos podem escolher os seus eleitores

Em 1812, a população do distrito eleitoral de Essex, no estado norte-americano do Massachusetts, foi aterrorizada por um monstro com corpo de salamandra e asas de dragão. A imagem da diabólica figura foi posta a circular pelo jornal Boston Gazette, que revelou o nome do criador e baptizou a criatura: o criador, Elbridge Gerry, era o governador do estado; a criatura, a salamandra alada de Gerry, ficou conhecida como Gerry-mander.