Eleições legislativas na Argentina são teste importante para o peronismo

Partido Justicialista arrisca-se a sofrer uma pesada derrota e a união peronista pode perder a maioria no Senado. Futuro do país está também dependente das negociações com o Fundo Monetário Internacional.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, enfrenta este domingo um teste político que pode dividir o Partido Justicialista e provocar uma debandada no seu Governo, comprometendo a campanha da esquerda a dois anos da eleição presidencial de 2023.

Os eleitores argentinos regressam às urnas para umas eleições legislativas em que se espera uma punição do Governo, incluindo a possível perda da maioria no Senado da frente comum de partidos peronistas.

E a queda pode ser dolorosa. Os analistas estão divididos sobre o que se deverá entender como uma humilhação eleitoral, mas a derrota nas primárias, em Setembro, motivou uma remodelação governamental e uma cisão entre peronistas moderados e as facções mais militantes.

“Temos um partido de Governo que pode perder o seu quórum no Senado. Isso será histórico para o peronismo, e indicará o que ainda pode estar para acontecer”, disse Shila Vilker, directora da empresa de consultadoria Trespuntozero, à agência Reuters.

Os investidores e os comerciantes estão a observar as eleições com muita atenção. A Argentina está num impasse nas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o pagamento em falta de 45 mil milhões de dólares (39 mil milhões de euros), o que é visto como um teste nos mercados internacionais tanto para o país como para a organização internacional.

Até agora, essas negociações têm sido lideradas por vozes moderadas no Governo, incluindo a do ministro da Economia, Martin Guzmán, e a do próprio Presidente Fernández.

Nikhil Sanghani, da empresa de análise Capital Economics, disse que o mais provável é uma moderação ainda mais acentuada no Governo perante os resultados das eleições de domingo. Mas, se se verificar uma “derrota pesada”, o futuro pode vir a ser bem diferente.

“Pode haver um período de luta interna no peronismo, ou uma paralisação nas decisões políticas durante alguns meses. E alguma decisão terá de ser tomada até meados do próximo ano, quando a Argentina se aproximar do momento decisivo nas suas negociações com o FMI”, disse Sanghani.