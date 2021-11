Bulgária com futuro incerto após as terceiras legislativas de 2021

Como se esperava, as sondagens à boca das urnas nas eleições legislativas na Bulgária, este domingo, indicam que o país vai continuar sem ter condições para a formação de um Governo estável, o que acontece pela terceira vez este ano.

Segundo a maioria das sondagens, o partido de centro-direita GERB (Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária) — que liderou o Governo do país de 2009 até à sua queda, no início de 2021 — foi o segundo mais votado este domingo, tal como nas eleições de Julho. Na primeira tentativa, em Abril, o GERB foi o partido mais votado.

Seja como for, nenhum dos partidos terá votação suficiente para desbloquear o impasse político em que a Bulgária caiu no último ano.

Segundo uma sondagem da empresa Alpha Research, o GERB do antigo primeiro-ministro Boiko Borisov terá 24,8% dos votos (teve 26,18% em Abril e 23,51% em Julho), e a Gallup indica que a nova formação centrista, Vamos Continuar a Mudança, foi a vencedora com 25,7% dos votos. Mas há outras sondagens que põem o GERB à frente, com entre 23,5% e 24,7%.

Mesmo que o GERB venha a ser confirmado como vencedor, as suas hipóteses de vir a liderar uma coligação governamental são escassas devido à falta de apoio no Parlamento.

Os centristas podem estar mais bem posicionados para formar uma coligação, ainda que instável, com o apoio dos socialistas e de dois pequenos partidos anti-corrupção.

Os resultados das sondagens à boca das urnas reflectem as profundas divisões na política búlgara após uma década de governação de Borisov. E coincidem com um aumento do número de casos de covid-19, uma subida nos preços da energia e uma fúria nacional contra a corrupção no país, que é o Estado-membro mais pobre da União Europeia.

A votação para as legislativas aconteceu em paralelo com as presidenciais, sendo que o titular do cargo, Rumen Radev — um dos maiores críticos de Borisov —, terá recebido 49% dos votos, o que a confirmar-se não evita a realização de uma segunda volta no próximo domingo.