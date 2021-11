Escritor Wilbur Smith morreu aos 88 anos na Cidade do Cabo

O escritor Wilbur Smith morreu aos 88 anos em casa, na Cidade do Cabo, na África do Sul, deixando 49 títulos escritos e mais de 140 milhões de exemplares vendidos por todo o mundo, noticiou no domingo a EFE.

Wilbur Smith nasceu a 9 de Janeiro de 1933 na Zâmbia, antiga Rodésia do Norte, mas cedo se mudou para a África do Sul, onde trabalhou como jornalista e contabilista antes de se dedicar inteiramente à literatura.

O anúncio da morte do escritor foi dado na sua página pessoal na rede social Facebook.

Aclamado mundialmente pelos romances de aventura ambientados na história africana, Wilbur Smit escreveu o primeiro livro, When the Lion Feeds, em 1964, seguindo-se uma séries de títulos entre os quais se destacam os livros protagonizados pela família Courtneys.

O escritor contou histórias de várias gerações daquela família a longo de vários períodos chave da História, desde a África colonial à África do Sul do apartheid e à Guerra Civil Americana.

A obra de Wilbur Smith inclui ainda a saga da família Ballantyne e romances passados no Antigo Egito como O Novo Reino (2021), que foi a sua última obra publicada