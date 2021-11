Idosos diabéticos cinco horas à espera de vacina: “Vim aqui no tempo do vice-almirante e demorei meia hora”

No centro de vacinação das Olaias, em Lisboa, nem todos os idosos estão furiosos com uma espera que nalguns casos ultrapassou as cinco horas e que obrigou até diabéticos a um jejum forçado. Nas imediações não há onde comprar sequer uma água e a máquina de vending do edifício avariou. À fome juntou-se a desidratação. Mas ainda assim há quem não desista.