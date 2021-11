GNR resgata 27 animais de alojamento ilegal em Vila Nova de Gaia

A GNR anunciou este sábado o resgate de 12 cães e de 15 gatos que se encontravam num alojamento ilegal de hospedagem de animais de companhia, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Em comunicado, a GNR diz que os 27 animais foram resgatados, na quinta-feira, por militares do Núcleo de Investigação de Crimes e Contra-ordenações Ambientais (NICCOA) do Porto.

“Na sequência de um inquérito por crime de maus-tratos de animais de companhia, os elementos do NICCOA deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou no resgate de 27 animais de companhia, 12 cães e 15 gatos. Dois gatos foram de imediato recolhidos e encaminhados para o Hospital Veterinário de Vila Nova de Gaia para tratamento, por apresentarem sintomas de doença”, lê-se no comunicado.

Os restantes animais “foram registados no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC), pela Autoridade Veterinária Municipal, e disponibilizados para adopção”.

“No seguimento da acção policial, foi identificada e constituída arguida uma mulher com 56 anos, tendo sido elaborado um auto de contra-ordenação por existência de alojamento ilegal de hospedagem sem fins lucrativos”, conta a GNR.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.

A acção policial contou com o apoio de um médico veterinário da Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA), de uma equipa do INEM e de uma equipa da Autoridade de Saúde de Vila Nova de Gaia.

“A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a protecção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infracções ou esclarecimento de dúvidas”, refere ainda o comunicado.