A reinvenção de António Costa

Foi surpreendente ver a capacidade de António Costa para se reconstruir no plano da comunicação política.

Foi um António Costa reinventado aquele que na segunda-feira se apresentou perante as câmaras da RTP para ser entrevistado pelo jornalista António José Teixeira, na primeira entrevista de fundo após o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022, da dissolução do Parlamento e da convocação de legislativas antecipadas para 30 de Janeiro pelo Presidente da República.