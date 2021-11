Rangel defende “subida significativa do salário mínimo”

Candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel deixa claro que há uma linha vermelha que separa o seu PSD do Chega de André Ventura.

O adversário de Rui Rio nas eleições directas do PSD que se realizam no dia 27 de Novembro diz, em entrevista ao Expresso, que está a trabalhar para que o PSD tenha maioria absoluta e acredita que isso ainda é possível, apesar do atraso nas sondagens. Ainda assim, admite governar com minoria. E assume que o salário mínimo precisa de ser aumentado. De seguida, colocamos uma lupa sobre seis temas abordados na entrevista, do Plano de Recuperação e Resiliência, à nova equipa que Paulo Rangel promete.