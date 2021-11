Os leitores e o jornal têm o mesmo objectivo

Melhorar o PÚBLICO é sempre o propósito do provedor, ao levar as críticas dos leitores a quem de direito. Há progressos, mas os títulos ainda são a maior pecha do jornal.

Há um ano que sou provedor dos leitores. Espero ter sido um porta-voz honesto das opiniões de quem lê o jornal junto da direcção editorial e dos jornalistas do PÚBLICO. Agradeço aos leitores que contaram comigo e a quem sempre respondo, e assinalo a cooperação exemplar que recebi de toda a estrutura do jornal. Ela permitiu-me exercer as funções de provedor com independência e em liberdade.