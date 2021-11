O que dirão os netos deles deste “acordo imperfeito”?

O Acordo de Paris, em 2015, foi um marco histórico. Foi a primeira vez que se celebrou um tratado no qual todos os países se comprometiam a “limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus” acima dos níveis pré-industriais. O anúncio do acordo foi assim aplaudido com grande alegria, por uma plateia de representantes de todo o mundo.

Seis anos depois, em Glasgow, assumiu-se que não se cumpriram as promessas. Não faltou dramatismo na recta final. E houve lágrimas no fim.

Na sexta-feira, Frans Timmermans, vice-presidente da União Europeia, mostrou uma fotografia do neto. “Kees fará 31 anos em 2050. Se tivermos sucesso, viverá num mundo habitável. Mas se falharmos, e quero dizer, se falharmos agora e nos próximos dois anos, terá de lutar com outros seres humanos por água e comida.” Neste sábado voltou a pedir: “Não matem este momento.” Referia-se a mais um rascunho do texto final, com o qual ninguém parecia estar satisfeito.

O ministro das Finanças de Tuvalu, Seve Paeniu, replicou o gesto, mostrando a fotografia dos três netos. “Glasgow fez uma promessa – garantir o futuro deles.”

Alok Sharma, o presidente da COP, também implorou: “Este é o momento da verdade para os nossos filhos e netos.” Mas reconheceu que se estava perante “um acordo imperfeito”.

Os países em vias de desenvolvimento foram dos que se mostraram mais frustrados — queriam mais apoio para enfrentar as consequências dramáticas da crise climática na vida das suas populações. Todavia, a referência no texto à necessidade de acabar com “subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis” foi mesmo dos temas mais difíceis. Como se pode esperar que os países que ainda lutam para erradicar a pobreza façam promessas sobre a eliminação do carvão que ajudou os mais ricos a crescer?, questionou a Índia.

O “acordo imperfeito” traz avanços. Desde logo, prevê a necessidade de reduzir os “subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis”. Mas no último minuto foi retirado do pacto o compromisso de eliminar progressivamente o carvão — ficou apenas a necessidade de acelerar de esforços para a “diminuição” do seu uso. Sharma chorou, pediu desculpa, mas foi o que ficou.

Há outras vitórias que saem de Glasgow, como o acordo de 100 países sobre a desflorestação. Contudo, questões essenciais são empurradas para a próxima cimeira, em 2022, como a definição de metas mais ambiciosas que permitam cumprir os 1,5 graus de Paris.

O que dirão os netos de Timmermans ou de Paeniu? Compreenderão tantas hesitações?