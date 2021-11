Memórias da serra, da escola, da mãe

Praticamente não se deu pela data, mas a 16 de Outubro comemoraram-se 40 anos sobre a criação da Reserva Natural da Serra da Malcata, com a finalidade de preservar uma espécie ameaçada: o lince-ibérico. As estatísticas diferem, mas restarão, hoje, em toda a Península Ibérica, pouco mais do que 1000 exemplares deste felino em estado selvagem, segundo dados divulgados pelo Governo espanhol em Julho deste ano. Na Malcata, o último lince terá sido avistado nos anos de 1990. Agora, aquela é uma serra de silêncios e de memórias – que o Sousa Ribeiro foi resgatar.

Também é de memórias que nos fala a Matilde Durães, que andou pelo concelho de Odemira a ver no que se transformaram as antigas escolas primárias: num ponto de venda de artesanato local, num negócio familiar de medronho, num centro de convívio da população da aldeia. São projectos que, nos últimos anos, têm aproximado os turistas da comunidade e da cultura, como nos explica aqui.

E não é que a Maria José Santana nos traz mais memórias? No caso, as do Hotel Farol, na praia da Barra, em Ílhavo, que está a comemorar o seu centenário. Continua plantado ao lado do mais alto farol português e aposta cada vez mais na arte de bem receber.

Já no Torto, um dos mais recentes bares a abrir portas no Porto, recebe-se quem chega com um cocktail na mão. Um quarteto de bartenders liderado por José Mendes faz cocktails que primam pela imperfeição: “Não somos direitinhos, estamos ligeiramente tortos. E assumimos isso, essa imperfeição, essa coisa menos arrumadinha.” O Luís Octávio Costa guia a viagem até à Rua de José Falcão.

Nos vinhos, começamos com a parceria entre Joana Vasconcelos e a Quanta Terra, como nos conta o Edgardo Pacheco, e avançamos até ao desafio que o Pedro Garcias lança à Quinta do Noval, a propriedade que gostaria de comprar se tivesse mesmo muito dinheiro. As novidades da semana são para ficar a conhecer aqui.

No capítulo automóvel, a Carla B. Ribeiro conta como é conduzir um Jeep Wrangler com um sistema híbrido plug-in que reduz consumos, emissões e barulho.

Deixo para o fim mais uma doce memória. O Miguel Esteves Cardoso partilha a receita da apple pie da sua mãe. “Levei anos a convencer a Maria João a deixar-me partilhar a receita da minha mãe, Diana. Ela aqui está - e, se eu for para o inferno por causa disso, fico muito arrependido.”

E com esta me despeço, sábado há mais. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

