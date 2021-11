Polícia da Polónia encontra corpo de jovem sírio perto da fronteira com a Bielorrússia

A polícia da Polónia encontrou, este sábado, o corpo de um jovem sírio no seu território perto da fronteira com a Bielorrússia, e as autoridades polacas acusaram os militares bielorrussos de terem destruído uma parte da vedação provisória que foi erigida para deter a entrada de migrantes do Médio Oriente.

A notícia vem agravar ainda mais a crescente tensão internacional por causa de uma crise que a União Europeia (UE) diz ter sido orquestrada pelo Governo pró-russo de Minsk.

Na linha da frente no lado da UE, a Polónia e a Lituânia já avisaram que a crise nas suas fronteiras pode acabar por culminar num conflito militar.

Também este sábado, o Presidente russo, Vladimir Putin — o mais importante aliado do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko —, foi citado pela agência Ifax a desvalorizar o papel da Bielorrússia, dizendo que o país não tem responsabilidade na crise.

Milhares de migrantes do Médio Oriente estão a retidos na fronteira entre a Bielorrússia e dois Estados-membros da UE — a Polónia e a Lituânia —, debaixo de temeperaturas negativas. Os dois governos da UE recusam-se a permitir a entrada dos migrantes.

Pelo menos dez morreram nos últimos dias e teme-se que muitos mais não consigam resistir às temperaturas cada vez mais baixas.

“Ontem, foi econtrado o corpo de um jovem sírio nos bosques perto de Wolka Terechowsk, na fronteira”, disse a polícia de Podlaska, no Twitter. As autoridades locais disseram também que não conseguiram determinar a causa da morte no local.

Ao mesmo tempo, a polícia de fronteira da Polónia acusou militares bielorrussos de terem destruído, durante a noite de sexta-feira para sábado, uma secção da vedação provisório que foi erigida para deter a entrada dos migrantes.