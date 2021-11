Glasgow e o seu pacto de intenções

Escrevo estas linhas enquanto vejo, remotamente, representantes de vários governos sucederem-se ao microfone do plenário da COP26. Estão desapontados, alguns furiosos, com alterações de último minuto a uma proposta de decisão que, há um par de horas, era imperfeita mas aceitável. No final, porém, todos engoliram em seco e aprovaram o Pacto Climático de Glasgow. É preciso andar para a frente.