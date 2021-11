Perdão de dívida da CP fica sem efeito com chumbo do OE 2022

O chumbo do Orçamento do Estado para 2022 foi fatal para as finanças da CP, empresa que, pela primeira vez em décadas, esteve prestes a ver saneada grande parte da sua dívida histórica, que ronda os 2,1 mil milhões de euros. O Orçamento previa uma quantia de cerca de 1800 milhões de euros para a transportadora pública que representava na prática uma limpeza, no seu balanço, da dívida ao Tesouro, que vale actualmente 1755 milhões de euros.