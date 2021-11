O trauma norueguês e o sonho turco

O Estádio de Ullevaal, em Oslo, quase veio a baixo quando Mohamed Elyounoussi colocou a bola dentro das redes da Letónia, aos 80’. Mas o gelo regressou às bancadas instantes depois com o golo a ser anulado pelo vídeoárbitro (VAR). A partida deste sábado terminou mesmo em branco comprometendo o apuramento da Noruega para o Mundial de 2022.

Em vésperas de defrontar fora os Países Baixos, que mantiveram a liderança do Grupo G, os nórdicos foram apanhados no segundo lugar pela Turquia, que goleou Gibraltar, por 6-0, deixando tudo em aberto para a última ronda, na terça-feira. O empate a zero bolas em Oslo, abre o caminho para a selecção “laranja” festejar já esta noite o apuramento e o primeiro lugar na deslocação ao terreno do Montenegro, que não tem hipóteses de seguir em frente.

Já a Turquia encerra as contas também frente aos montenegrinos e na expectativa de que a Noruega não consiga vencer ou pontuar frente aos Países Baixos.

No Grupo D, a Finlândia deu um importante passo rumo ao Mundial do Qatar, ao bater fora a Bósnia-Herzegovina, por 3-1. Um resultado que permitiu a selecção do Norte da Europa ultrapassar a Ucrânia na qualificação e isolaram-se no segundo lugar, a um ponto da França, que joga esta noite com o Kazaquistão e poderá confirmar a liderança na qualificação a uma ronda do final.

Mas nada está ainda assegurado: na derradeira jornada, na terça-feira, os finlandeses recebem os franceses, enquanto a Ucrânia vai à Bósnia (que ficou definitivamente fora da corrida pelo apuramento) com legítimas esperanças de seguir para a fase final.