Cinema português, memórias da animação e lições de história no Cinanima

No penúltimo dia do programa, o 45.º Festival de Espinho mostra e debate o cinema português e atribui os prémios. Visita guiada a algumas das iniciativas do festival.

Este sábado é dia de prémios e de cinema português no 45.º Cinanima, a decorrer em Espinho. Vão ser exibidas as dez curtas-metragens em competição para o Prémio António Gaio, o momento normalmente mais esperado pela comunidade da animação nacional, num programa que contempla também a mostra do Prémio Jovem Cineasta Português, com uma selecção para maiores de 18 anos (13 filmes) e outra até essa idade (9 filmes).