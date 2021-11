Infografia: Portugal entre os países da Europa com mais vacinação e menos mortes

Cerca de 88,89% dos portugueses já receberem pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Portugal está entre os países europeus com menor número de novas mortes diárias por milhão de habitantes. Situação parece ser mais preocupante no Leste da Europa.

Portugal é o país da Europa com uma taxa de vacinação contra a covid-19 mais elevada, com cerca de 88,89% das pessoas já vacinadas com pelo menos uma dose. A ampla cobertura vacinal parece estar a surtir efeito na prevenção das mortes causadas pela doença, com Portugal a figurar entre os países europeus com menor número de novas mortes diárias por milhão de habitantes.

Dados do Our World in Data, da Universidade de Oxford, datados de 10 de Novembro, mostram que Portugal regista uma média móvel a sete dias de 0,492 novas mortes diárias por milhão de habitantes. Excluindo sete países europeus que registam zero mortes por milhão de habitantes, Portugal é a segunda nação com o valor mais baixo, a seguir à França (0,488).

Por outro lado, países com baixas taxas de vacinação apresentam números elevados de mortes por milhão de habitantes, tal como demonstra o gráfico elaborado pelo imunologista Luka Mesin (da Universidade Rockefeller)​ e que se tornou popular no Twitter. É o caso da Bulgária, que regista uma cobertura vacinal com pelo menos uma dose de 22,23% e 28,855 mortes por milhão de habitantes, o valor mais elevado entre os países europeus. A situação parece ser mais preocupante nos países do Leste da Europa, prevendo-se a chegada de uma nova vaga da pandemia.