A conspiração de silêncio no caso dos diamantes

O obscuro episódio da ignorância imposta pelo ministro da Defesa ao primeiro-ministro e ao Presidente da República promete acabar do mesmo modo como tantos outros obscuros episódios da governação acabaram: no silêncio, na desresponsabilização e na falta de transparência. Nesta sexta-feira, soube-se que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa falaram sobre o assunto e “ambos compreenderam as explicações do ministro da Defesa Nacional e do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas”, pelo que “ficou tudo esclarecido”. Pedimos desculpa, mas temos o dever de contestar. Nem se conhecem explicações algumas do ministro da Defesa, nem há razão alguma para que os portugueses se sintam “esclarecidos”. Muito pelo contrário.