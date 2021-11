A terceira via

O chumbo do Orçamento de Estado para 2022 abriu uma crise politica que procura uma saída na convocação de eleições legislativas a 30 de Janeiro. Hélas, no atual contexto parlamentar português é previsível que os resultados não ofereçam uma solução estável. A resposta poderá passar por coligações pragmáticas afastadas de trincheiras ideológicas. A tendência secular de perda de relevância relativa dos dois maiores partidos portugueses - tendência que, como revelam as últimas sondagens, se deverá confirmar - leva à conclusão de que num futuro próximo o cenário de maiorias absolutas de um único partido é improvável. Ao mesmo tempo, a aritmética das coligações previsíveis condena o país a uma indesejável instabilidade governativa.