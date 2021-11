O inferno não são os outros

Uma das peças incontornáveis do século XX foi escrita por Jean-Paul Sartre nos idos da década de 40. À Porta Fechada retrata o encontro de três pessoas que chegavam ao inferno. Sabendo ao que iam e tendo uma ideia do que esperar, não encontraram instrumentos de tortura nem carvões em brasa, apenas se um quarto mobilado com antiguidades feias e no qual estavam trancados. Não havia nada de interessante, nenhumas distrações, nem espelhos ou escovas de dentes - tudo o que têm, tudo o que terão para sempre são uns aos outros. Morreram e o que o inferno lhes reserva, a condenação por toda a eternidade, é conviverem uns com os outros. “Cada um de nós é um carrasco para os outros. O inferno são os outros”.