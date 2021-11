Sírios, iraquianos e iemenitas deixam de poder voar da Turquia para a Bielorrússia

UE tenta travar chegada de refugiados às suas fronteiras através do território bielorrusso. Sete membros do Conselho de Segurança acusam Minsk de “instrumentalização orquestrada de seres humanos”; a Rússia, país aliado de Lukashenko, rejeita as acusações.

Sírios, iemenitas e iraquianos deixaram esta sexta-feira de poder comprar bilhetes de avião para viajar da Turquia para Minsk, a capital da Bielorrússia, país que os Estados Unidos e os membros europeus do Conselho de Segurança da ONU acusam de “instrumentalização orquestrada de seres humanos”, ao facilitar o acesso de milhares de refugiados que neste momento estão encurralados junto à fronteira bielorrussa com a Polónia. A Comissão Europeia anunciou que já fechou um compromisso com a Turkish Airlines para suspender a venda de bilhetes só de ida com destino a Minsk e todos os voos em code-share com a Belavia, a transportadora nacional bielorrussa.