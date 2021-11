Londres mudou de tom, mas ainda não ofereceu propostas para rever a aplicação do protocolo da Irlanda

Menos tácticas políticas e maior foco na discussão de “elementos concretos”: o vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta das Relações Institucionais, Maros Sefcovic, deu conta de uma “visível mudança de tom” do Governo britânico nas conversações bilaterais para encontrar soluções para os problemas de implementação do protocolo da Irlanda anexo ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.