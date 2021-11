E-Redes diz ter resolvido maioria das avarias na iluminação pública do Porto

Um “conjunto de avarias em cabos subterrâneos de iluminação pública” do Porto, ocorridas “em simultâneo” em vários pontos da cidade, obrigou a E-Redes a fazer trabalhos na via pública, nomeadamente com uma “intervenção no subsolo”. A empresa do grupo EDP, com quem a Câmara do Porto tem um contrato de concessão para a rede de iluminação pública na cidade, garantiu ao PÚBLICOU ter o problema praticamente resolvido: “A grande maioria das avarias, que ocorreram recentemente de forma simultânea, encontra-se resolvida”, afirmou fonte oficial, dizendo que a “total regularização” da situação continua a ser uma prioridade.

O assunto foi levado à primeira reunião de câmara do actual mandato, a 25 de Outubro, pelo vereador do PSD, Vladimiro Feliz. Preocupado com a “degradação da iluminação pública na cidade” numa altura em que o Inverno se aproximava e o período escolar já estava a decorrer, o social-democrata pediu explicações à autarquia. E viu o vice-presidente, Filipe Araújo, admitir o problema. Mas recusar responsabilidades.

“Esperemos que normalizem em pouco tempo a capacidade que têm no terreno, que não corresponde à nossa expectativa”, declarou Filipe Araújo, garantindo que do lado da autarquia a capacidade de resposta “existe e será reforçada”. “Estamos mais em cima do comportamento da E-Redes”, concluiu.

“As avarias ocorrem usualmente de forma dispersa e pontual na cidade, estando, em muitos casos, associadas à vida útil dos equipamentos”, respondeu a E-Redes, questionada sobre as localizações mais penalizadas no Porto, não comentando a atribuição de responsabilidades por parte da autarquia. Na reunião de câmara, o próprio presidente, Rui Moreira, relatou ter falta de iluminação na zona onde vive. “Passou em frente à minha casa de certeza”, reagiu quando o vereador Vladimiro Feliz relatava o problema.

No Porto, na actividade regular de manutenção, a E-Redes intervenciona “cerca de sete mil focos”, de um total de 29 mil, por ano. A distribuidora garante estar a “fazer todos os esforços” para uma “rápida resolução” deste recente problema, que suscitou várias queixas de moradores em zonas como o Parque da Cidade e o Parque Oriental. Em Outubro, na rua da Estação, junto à estação de Campanhã, por exemplo, a via pública esteve sem qualquer iluminação por mais de 24 horas.

Por várias das avarias se deverem a lâmpadas fundidas, a empresa recorda os cidadãos que devem comunicar esses mesmos problemas sempre que aconteçam. “É essencial que cidadãos e entidades reportem as situações que vão detectando. A E-Redes possui equipas, quer próprias, quer de prestadores de serviço, para diariamente fazer face às ocorrências identificadas e efectuar as intervenções requeridas”, diz fonte da empresa, acrescentando que tal pode ser feito no site ou na app da E-Redes.

A resolução destes problemas, acrescenta fonte oficial da E-Redes, depende não só da rapidez do reporte por parte de moradores e da mobilização das equipas como da “existência de materiais necessários, que muitas vezes são específicos”.